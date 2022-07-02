На программу по снижению смертности населения Спасского района Татарстана потратят почти 10 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Спасского района Татарстана утвердили муниципальную программу «Улучшение здоровья населения и снижение смертности на 2022—2024 гг.». Ее бюджет составит 9,87 миллиона рублей.

Согласно паспорту программы, источниками ее финансирования станет как бюджет Спасского района — более 9,8 миллиона рублей, так и средства Центральной районной больницы из Фонда обязательного медицинского страхования — 27 тысяч рублей. Деньги разделят на три года.

Так, на текущий год предусмотрели 3,33 миллиона рублей. В 2023-м реализации программы обойдется в 3 миллиона 268 тысяч рублей. Аналогичную сумму предусмотрели и на 2024 год.

В паспорте программы указано, что объемы предусмотренных средств могут меняться в зависимости от исполнения доходной части бюджета Спасского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

Основная цель утвержденной программы — уменьшение смертности населения Спасского района Татарстана. Этого власти намерены добиваться с помощью мер по устойчивому повышению уровня жизни людей, через развитие здравоохранения, деалкоголизацию и денаркотизацию и так далее.

Программа также нацелена на формирование у населения с детства потребности в занятиях физкультурой и спортом. В этих целях будет использоваться в том числе и пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, власти Спасского района намерены содействовать увеличению рождаемости.

Напомним, по данным Росстата, в Татарстане по итогам первого квартала 2022 года смертность осталась почти на том же уровне, что и в январе — марте прошлого года. Показатель снизился лишь на 0,01%. За первые три месяца этого года в республике ушли из жизни 13 017 человек.



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Татьяна Демина