В Казани обработали от грызунов почти 72% объектов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ сообщила о предпринятых мерах в республике против распространения грызунов.



По ее словам, ведомство совместно с исполкомом Казани с 19 по 22 апреля провели дератизацию на 14 открытых территориях и 627 объектах центра Казани, это более половины от всех объектов, расположенных в центре и 100% открытых территорий. С учетом проведенных ранее, в апреле, обработок еще 228 объектов — общий охват дератизацией достиг почти 72%.

Основные мероприятия по снижению численности грызунов и клещей — дератизация и акарицидные обработки. На это ежегодно из республиканского бюджета выделяются более 30 млн рублей. Обрабатывается более 11 тыс. га открытой территории.

Фото: pixabay.com

В Татарстане зафиксировали увеличение численности грызунов и клещей — уже в апреле их численность возросла в 1,5 раза. При этом 25% грызунов заражены мышиной лихорадкой и туляремией, а 20% клещей — вирусом клещевого энцефалита и боррелиями.



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Маргарита Головатенко