В Татарстане численность грызунов и клещей в апреле возросла в 1,5 раза

В Татарстане зафиксировали увеличение численности грызунов и клещей — уже в апреле их численность возросла в 1,5 раза, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ.



При этом 25% грызунов заражены мышиной лихорадкой и туляремией, а 20% клещей — вирусом клещевого энцефалита и боррелиями, сообщила она.

В республике жители могут заразиться мышиной лихорадкой, лептоспирозом и клещевым боррелиозом. В 30 районах, в числе которых Казань, можно подхватить клещевой энцефалит. На опасных территориях 19 районов можно заразиться туляремией. Особенно Патяшина выделила как опасную заболеваемость мышиную лихорадку — по ней Татарстан находится на пятом месте в ПФО.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане в этом году исследовали 1,2 тысячи клещей, которых жители нашли на своем теле и принесли специалистам. Почти каждый четвертый из них — 23% — оказался заражен боррелиозом.

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Маргарита Головатенко