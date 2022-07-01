В Татарстане временно ограничат движение по дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки
В Татарстане временно ограничат движение на км 17+430 автомобильной дороги Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Об этом предупреждает пресс-служба Миндортранса республики.
Для объезда предлагаются дороги регионального значения: объездная с. Нурлаты, Нурлаты — Городище. Водителей просят заранее планировать маршрут на участке.
Ограничение движения связано с проведением в этот период реконструкции моста через реку Булатка.
В мае этого года Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Булатка на автодороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки в Зеленодольском районе за 88,2 млн рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым