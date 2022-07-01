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В Татарстане временно ограничат движение по дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки

19:55, 01.07.2022
В Татарстане временно ограничат движение по дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане временно ограничат движение на км 17+430 автомобильной дороги Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Об этом предупреждает пресс-служба Миндортранса республики.

Для объезда предлагаются дороги регионального значения: объездная с. Нурлаты, Нурлаты — Городище. Водителей просят заранее планировать маршрут на участке.

Ограничение движения связано с проведением в этот период реконструкции моста через реку Булатка.

Фото: realnoevremya.ru

В мае этого года Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Булатка на автодороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки в Зеленодольском районе за 88,2 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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