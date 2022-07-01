Станислав Галиев вернется в «Ак Барс»

Фото: ХК «Ак Барс»

30-летний нападающий переходит в казанский «Ак Барс» из московского «Динамо» в обмен на Джордана Уила, об этом сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.



— Стас — топовый нападающий КХЛ, который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне, — сказал он.

Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона 2022/23.

Сегодня стало известно, что ХК «Ак Барс» подписал контракт с Олегом Знарком. Контракт со специалистом подписан на 1 год. Олег Валерьевич стал 20-м главным тренером в истории клуба.



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Маргарита Головатенко