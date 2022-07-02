В Удмуртии заявили, что КАМАЗ готов временно принять сотрудников завода АвтоВАЗа в Ижевске

Власти Удмуртии совместно с руководством АвтоВАЗа работают над временным трудоустройством сотрудников предприятия в Ижевске. Об этом рассказал руководитель региона Александр Бречалов.

— Так, например, у нас был разговор с руководством КАМАЗа: у них увеличиваются объемы производства, и они хотели бы временно принять некоторое количество людей с нашего автозавода, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: vk.com/a.brechalov

Бречалов подчеркнул, что власти не допустят, чтобы любой сотрудник «Lada Ижевск», вне зависимости от его квалификации, был в подвешенном состоянии. Работникам готовы предлагать временные варианты трудоустройства.

Отдельно он уточнил, что площадка АвтоВАЗа в Ижевске будет простаивать до конца августа.

8 июня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.



На прошлой неделе председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков сообщал, что АвтоВАЗ планирует нарастить производство автомобилей до 500 тысяч машин в год.



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Татьяна Леухина