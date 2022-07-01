Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век» к дополнительным выборам депутатов Госсовета РТ

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».



Наименование услуги



Ед. измерения



Стоимость за

услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа



1 мин./1 сек.





2 130,00 / 35,50



— простой информационный аудиоролик с

музыкальной подложкой



1 сек.

210,00

— сложный информационный аудиоролик с

музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 260,00



— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык



1 работа



2 265,00



Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 13.08.2022 г. до 00:00 часов 10.09.2022г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):



Программа, выступление



1 мин./1 сек.



1 965,00 / 32,75



Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):





— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.



1 сек.



100,00*



— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.



1 сек.



110,00*



Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 1 637,50 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).

Стоимость изготовления и размещения рассчитана согласно действующим прайсам на изготовление и размещение материалов избирательной кампании в Государственный Совет Республики Татарстан 2019 года.

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)

