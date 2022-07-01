Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век» к дополнительным выборам депутатов Госсовета РТ
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».
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Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
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— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа
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— простой информационный аудиоролик с
музыкальной подложкой
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210,00
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— сложный информационный аудиоролик с
музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
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1 сек.
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260,00
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Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 1 637,50 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).
Стоимость изготовления и размещения рассчитана согласно действующим прайсам на изготовление и размещение материалов избирательной кампании в Государственный Совет Республики Татарстан 2019 года.
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)
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