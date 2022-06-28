В Казани увеличилась стоимость барашка на Курбан-байрам

Фото: Радиф Кашапов (архив)

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана и мечети Казани принимают заявки на жертвенных животных в преддверии Курбан-байрама. Об этом сообщается на сайте ДУМ республики.

Фонд «Закят» принимает заявки не только на забой жертвенных животных, но и оказание продовольственной помощи нуждающимся. Желающий может приобрести в фонде барашка и передать мясо малоимущим целиком или с возможностью оставить себе 1/3 часть (по желанию).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоимость барашка в этом году составит 11,5 тысячи рублей (в стоимость включены все услуги).

В ДУМ Татарстана отметили, что всего за 2017—2021 годы фонд «Закят» обеспечил 10,5 тысячи семей 51,4 тонны мяса курбан.

Отметим, в прошлом году в рамках акции «Накорми нуждающегося» можно было приобрести барашка в фонде за 10 тысяч рублей и передать жертвенное мясо нуждающимся.

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Татьяна Леухина