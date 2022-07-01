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В Печищах начали убирать мусор из карстового провала — фото

10:01, 01.07.2022
В Печищах начали убирать мусор из карстового провала — фото
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В Печищах начали убирать крупногабаритный мусор из карстового провала. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Рабочие убирают строительный мусор — бетонные блоки, доски.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

На этой неделе экологи выезжали на место, факт нарушения подтвердился: в провале находился крупногабаритный мусор.

Администрацию Верхнеуслонского района Татарстана до 4 июля обязали вывезти и утилизировать накопленный крупногабаритный мусор и ограничить доступ транспортных средств к карстовому провалу в Печищах.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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