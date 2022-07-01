В Печищах начали убирать мусор из карстового провала — фото
В Печищах начали убирать крупногабаритный мусор из карстового провала. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
Рабочие убирают строительный мусор — бетонные блоки, доски.
На этой неделе экологи выезжали на место, факт нарушения подтвердился: в провале находился крупногабаритный мусор.
Администрацию Верхнеуслонского района Татарстана до 4 июля обязали вывезти и утилизировать накопленный крупногабаритный мусор и ограничить доступ транспортных средств к карстовому провалу в Печищах.
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