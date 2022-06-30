Минэкологии Татарстана: администрации района необходимо убрать мусор в карстовом провале в Печищах

Фото: соцсети (архив)

Администрация Верхнеуслонского района Татарстана до 4 июля должна вывезти и утилизировать накопленный крупногабаритный мусор и ограничить доступ транспортных средств к карстовому провалу в Печищах. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии республики.

Экологи выезжали на место, факт нарушения подтвердился. В провале был крупногабаритный мусор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минэкологии Татарстана отметили, что, учитывая близость «Печищинского геологического разреза» и популярность этих мест у отдыхающих, муниципальные органы власти неоднократно предпринимали действия по обеспечению безопасности людей: ограждение места провала, установку информационных указателей.



О мусоре в карстовом провале сообщили пользователи социальных сетей вчера. Там лежали балки, плиты.

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Татьяна Леухина