Временную регистрацию можно будет оформить через госуслуги

На портале госуслуг заработал сервис, позволяющий оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На портале «Госуслуги» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ», — говорится в сообщении ведомства.



В МВД России уверены, что в результате удастся свести к минимуму число личных визитов граждан в подразделения ведомства.

Ольга Плешкова