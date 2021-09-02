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Временную регистрацию можно будет оформить через госуслуги

12:23, 02.09.2021
Временную регистрацию можно будет оформить через госуслуги
Фото: realnoevremya.ru

На портале госуслуг заработал сервис, позволяющий оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На портале «Госуслуги» доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД России уверены, что в результате удастся свести к минимуму число личных визитов граждан в подразделения ведомства.

Ольга Плешкова
Общество
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