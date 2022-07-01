В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к министру труда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров.

Согласно законодательству, граждане обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

По словам Федорова, пожилые люди зачастую совершают данное действие в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги. Для пенсионеров данный размер пошлины является существенным, пишет RT.

Ранее в Отделении ПФР по Москве и Московской области рассказывали, что россияне, достигшие 80 лет, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом претендовать на выплаты не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.



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Татьяна Леухина