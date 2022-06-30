Главное о коронавирусе на 30 июня: в 110 странах мира растет заболеваемость, воссоздание антител к разным штаммам

Фото: Максим Платонов

Пункт вакцинации в казанском ТЦ «Парк Хаус» прекращает работу

За последние сутки в Татарстане выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Всего на 30 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 556. Выздоровели за весь период 148 829 человек, в том числе 108 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализированы еще 46 пациентов.

В казанском ТЦ «Парк Хаус» со 2 июля прекращает работу бесплатный пункт вакцинации от коронавируса. Напомним, сделать прививку от COVID-19 можно в поликлиниках по месту жительства. По состоянию на 25 июля, прививку против COVID-19 сделали 2 529 338 татарстанцев. Завершили курс вакцинации 2 462 211 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Для детей, перенесших COVID-19, могут расширить перечень обследований

За последние сутки в России выявлено 3 106 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 255 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 430 239 человек, а выздоровевших — до 17 858 217. За сутки болезнь унесла жизни 56 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 112 человек.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что перечень обследований для детей, перенесших коронавирус, могут расширить, а Минздрав совместно с учеными и клиницистами работает над новой редакцией проекта порядка проведения профилактических медосмотров у детей. По его словам, в стране реализуется программа профилактических осмотров детей всех возрастов, в рамках которой доступна широкая линейка скрининговых и диагностических процедур.



Старший научный сотрудник лаборатории инженерии антител Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН Сергей Гусельников рассказал, что ученые из вуза разработали генетическую технологию воссоздания антител к разным штаммам коронавируса. По его словам, доклинические испытания нового препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.

Он также добавил, что авторским коллективом разработана технологическая платформа экстренного создания средств профилактики и терапии вирусных инфекций, которая позволяет быстро воссоздавать антитела к вирусам и другим патогенам. В данный момент ученые продолжают работу над созданием высокоэффективных терапевтических антител к различным вариантам коронавируса, но в будущем данную технологию можно будет применять для быстрой разработки лекарств от любых вирусных инфекций.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки во Владимирскую область поблагодарил коллектив компании «Генериум», работа которой позволила масштабировать производство медикаментов для борьбы с коронавирусом, в том числе вакцины «Спутник V», и другими заболеваниями. По словам председателя правительства, такой опыт государственно-частного партнерства позволил спасти миллионы жизней россиян.

Российский Красный Крест открыл в Ленинградской области школу восстановления после COVID-19. Отмечается, что в учебную программу входят мастер-классы и групповые занятия по дыхательной и вестибулярной гимнастике, а также скандинавская ходьба и мероприятия по поддержке вакцинации. Кроме того, в школе можно узнать о методах профилактики заболевания и его последствиях.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что нежелательных реакций на прививки от коронавируса, которые были бы основанием для отмены массовой вакцинации в России, не зафиксировано. По ее словам, в ведомство в настоящее поступают только извещения о местных нежелательных реакциях, аллергиях, гриппоподобных состояниях и нарушениях пищеварения.

Полиция Еврейской автономной области с 1 июля возобновляет очный прием граждан, который был приостановлен на время неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Отмечается, что граждане могут записаться «на планируемый с начальником УМВД России по ЕАО личный прием», в период отсутствия должностного лица «прием, согласно графику, осуществляет сотрудник, исполняющий обязанности».

Власти Тюменской области до 1 августа продлили в регионе режим повышенной готовности, введенный в рамках борьбы с коронавирусом. Напомним, 24 июня региональные власти сняли запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе и в помещениях, однако число участников мероприятий в помещении не может превышать 500. Также сняты все ограничения по работе библиотек. Кроме того, масочный режим в Тюменской области перестал быть обязательным, теперь эта мера носит рекомендательный характер.

Фото: Максим Платонов

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Омской области продлили до конца лета. По словам главы региона Александра Буркова, послабления, которые были приняты ранее, сохраняются — по-прежнему масочный режим носит лишь рекомендательный режим. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитета по-прежнему недостаточен — за прошедшую неделю зарегистрирован 261 случай COVID-19. В области пока устойчивая тенденция к дальнейшему снижению заболеваемости отсутствует, подчеркнул Бурков.

В Токио за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 63%

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 546 396 932 человека, 6 334 351 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 410 944). На второй строчке — Индия (43 452 164), на третьей — Бразилия (32 206 954), на четвертой — Франция (31 151 971), на пятой — Германия (28 180 861).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 467). За ними следуют Бразилия (670 848), Индия (525 116), Россия (373 349, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 638).

Финляндия с 1 июля возобновляет круглосуточную работу трех крупнейших пунктов пропуска (КПП) на границе с Россией, ограниченную ранее из-за пандемии коронавируса. Так, вновь переходят на круглосуточный режим работы переходы Иматра, Валимаа, Нуйямаа. Напомним, для въезда в страну россиянам потребуется только виза — Финляндия отменила обязательное требование сертификатов вакцинации или результатов ПЦР-тестов с 30 июня.

Фото: ru.wikipedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более 4,18 млн человек, более 8,5 тысячи умерли. Так, число случаев инфицирования и летальных исходов выросло на 18% и на 3% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями. Отмечается, что наибольший рост числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (плюс 47%), Европе (плюс 33%) и Юго-Восточной Азии (плюс 32%).

В Шанхае с 29 июня постепенно возобновляется обслуживание в ресторанах, поскольку эпидемия COVID-19 в городе пошла на убыль. Согласно руководству, опубликованному городской муниципальной торговой комиссией, с ослаблением ограничений на посещение ресторанов ресторанам теперь разрешено обслуживать клиентов на 50—70% от их общей вместимости. Отмечается, что посетители должны предъявить отрицательные результаты анализов на нуклеиновые кислоты, взятые в течение последних 72 часов, надеть маски и пройти температурный контроль перед входом в рестораны.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Токио за последнюю неделю выросло на 63%. Так, 29 июня было выявлено 3,8 тысячи заражений, что на 1,4 тысячи больше, чем неделей ранее. Отмечается, что высокие темпы роста распространения вируса фиксируются в японской столице уже двенадцатый день подряд. По данным телеканала Fuji, в связи с ростом заболеваемости власти города намерены повысить уровень оповещения об ухудшении эпидемической ситуации до второго по четырехбалльной шкале.

Фото: commons.wikimedia.org

Минздрав Канады сообщил о том, что власти приняли решение продлить действие коронавирусных ограничений на границах минимум до 30 сентября. Таким образом, попасть в страну по-прежнему могут все граждане североамериканской страны вне зависимости от статуса вакцинации, но невакцинированным канадцам придется проходить 14-дневный карантин. Иностранцы смогут приехать в североамериканскую страну только при наличии прививок от коронавируса, одобренных Минздравом страны.

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Максим Кокунин