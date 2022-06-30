В Татарстане зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 46 случаев коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 556 заражений COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 108 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 148 829 человек.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане не зарегистрировали.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко