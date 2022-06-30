Исследование: 95% татарстанцев увеличили траты на домашних животных

Стали больше тратить на домашних животных 95% опрошенных жителей Татарстана. Об этом говорится в исследовании банка «Зенит» и компании «ВетЭксперт» (есть в распоряжении «Реального времени).



Примерно 72% респондентов тратят на своих питомцев менее 10 тысяч рублей в месяц, 18% — от 10 тысяч, до 15 тысяч рублей — 6%. Более 9% опрошенных тратят более 20 тысяч рублей.

У большинства респондентов (67%) дома живет одна или несколько кошек, а у каждого третьего есть собака. Других животных заводят значительно реже — лишь в 10% случаях. Трех и более питомцев содержат 55% опрошенных, одного — 27%, двух — 18%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На услуги ветеринаров тратится 44% респондентов. Также хозяева покупают питомцам игрушки (19%), специальную косметикуи и средств для ухода (14%), одежду и амуницию (12%), оплачивают услуги грумера (8%) и дрессуру, содержание в гостиницах и выгул (3%).

Более 90% домашних животных проживают в семьях. Холостые россияне реже решаются завести питомца — всего 10%. А взять любимца в путешествие готовы 28% респондентов.

Эксперты банка «Зенит» отметили, что рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии. За последние годы увеличилось количество домашних питомцев, вместе с тем вырос спрос и цены на продукты для животных.

Мода на одежду и аксессуары для любимцев тоже стимулирует желание владельцев быть в тренде. Кроме того, глобальная тенденция гуманизации отношения к животным ведет к росту спроса на зоотовары не только первой необходимости.

Ранее исследование сервиса Ozon показало, что три четверти казанцев держат у себя домашних животных. Причем жители столицы Татарстана больше любят кошек, чем собак.



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Татьяна Леухина