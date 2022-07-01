Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +21 градуса

В пятницу, 1 июля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами дожди, днем и вечером в отдельных районах с грозой.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +16 до +21 градус. В Казани ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +18 до +21 градусов.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Днем и вечером местами сильный порывами до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстан после прохладной погоды придет потепление — воздух прогреется до +27 градусов. В выходные ожидается от +20 до +26°С.



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Татьяна Леухина