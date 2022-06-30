Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали соль, мороженая рыба и полукопченая колбаса

В Татарстане с 17 по 24 июня выросли средние цены на соль, мороженую рыбу, полукопченую колбасу и некоторые другие основные продовольственные товары. Такие данные приводит Татарстанстат.

Больше всего за указанную неделю в республике выросли цены на полукопченую колбасу — на 1,76%, до 480,3 рубля за один килограмм. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 1,34%, до 220,89 руб./кг.



По данным Татарстанстата, зафиксирована следующая динамика роста средних потребительских цен:

поваренная пищевая соль — на 1,22%, до 15,14 руб./кг;

пшеничная мука — на 0,82%, до 49,77;

мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 0,72%, до 412,42 руб./кг;

говядина — на 0,59%, до 474,24 руб./кг;

баранина — на 0,54%, до 563,38 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 0,53%, до 944,21 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru

Незначительно подорожали с 17 по 24 июня питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, свинина, сосиски и сардельки, сыры сычужные твердые и мягкие, печенье, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис, гречка, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и водка крепостью 40% и выше.

На предыдущей неделе, с 10 по 17 июня, в Татарстане выросли цены на огурцы, конфеты, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. С 3 по 10 июня в республике подорожали яблоки, маргарин, пшено и сметана.

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Татьяна Демина