В России с 2023 года введут единый налоговый счет налогоплательщика

Госдума приняла закон о введении единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Новые правила будут действовать с 1 января 2023 года.

Закон внедряет единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это избавит налогоплательщиков от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом, указав свой ИНН и сумму каждого налога, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее в ФНС рассказали о едином налоговом платеже — дополнительном способе уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц для граждан-налогоплательщиков до получения налогового уведомления.



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Татьяна Леухина