В ФНС рассказали о едином налоговом платеже

Единый налоговый платеж (ЕНП) — дополнительный способ уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц для граждан-налогоплательщиков до получения налогового уведомления. Это — аналог электронного «авансового кошелька», куда гражданин может добровольно и заранее перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ в том случае, когда налог на доходы был исчислен, но не удержан налоговым агентом.

Гражданин может сделать взнос в любое время в течение года. Так налогоплательщик сам определяет периодичность внесения средств и конкретные суммы авансов. Пополнять «кошелек» можно не только у себя, но и у третьих лиц. Налоговая сначала зачтет поступившие средства в счет задолженности (если она есть), а затем в счет предстоящих платежей, начиная с меньшей суммы налога.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При уплате единого налогового платежа отсутствует риск ошибки при заполнении реквизитов. Также не нужно беспокоиться о сроках уплаты налогов.

ЕНП можно уплатить на сайте ФНС России nalog.gov.ru через сервис «Уплата налогов и пошлин» или непосредственно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (функция кошелек).

Проведение зачета ЕНП в счет предстоящих платежей проводится налоговой самостоятельно: не позднее десяти дней со дня направления налогоплательщику налогового уведомления или со дня поступления единого налогового платежа в бюджет после направления уведомления, но не позднее установленных сроков уплаты налогов последовательно, начиная с меньшей суммы налога.

Средства, которые не пошли в счет налоговых обязательств, гражданин может вернуть, подав соответствующее заявление, или оставить в счет следующего платежа, рассказали в ИФНС России по Московскому району Казани.

