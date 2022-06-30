В казанском МФЦ «Советский» с июля можно будет подать заявление на проставление апостиля

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

В казанском многофункциональном центре «Советский» на пр. Победы с 1 июля можно будет подать заявление на проставление апостиля в нотариальных копиях документов и решениях суда. Об этом сообщается на сайте «Мои документы».

Срок оказания — пять рабочих дней с момента регистрации заявления, а при необходимости дополнительной проверки он может увеличиться до 30 рабочих дней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проставить апостиль можно при условии, что он выдан судами и нотариусами республики. Госуслуга предоставляется в рамках соглашения о взаимодействии между Управлением министерства юстиции РФ по Татарстану и ГБУ «МФЦ в РТ».

В пресс-службе МФЦ отметили, что при неправильном запросе госпошлину за оказание услуги в размере 2,5 тысячи рублей не возвращают.

В мае в МФЦ Татарстана прекратили прием заявлений о регистрации брака. Теперь подавать документы о регистрации брака и его расторжении можно только в отделы Управления ЗАГС.



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Татьяна Леухина