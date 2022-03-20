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МФЦ Татарстана перестали принимать заявления о регистрации брака

03:24, 20.03.2022 2
МФЦ Татарстана перестали принимать заявления о регистрации брака
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МФЦ Татарстана прекратили прием заявлений о регистрации брака. Теперь подавать документы о регистрации брака и его расторжении можно только в отделы Управления ЗАГС.

Ранее заявление, поданное в МФЦ, передавалось в определенный отдел Управления ЗАГС, и уже его сотрудники связывались с заявителем, чтобы назначить дату торжественной процедуры. Услуга не входила в топ популярных в МФЦ — в 2021 году ею воспользовались более 1 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом у татарстанцев остается возможность обратиться в МФЦ за выдачей повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Причем запросить дубликат свидетельства, например, о рождении, смерти, изменении имени можно в любом отделе Управления ЗАГС на территории России, сообщается на сайте «Мои документы».

В январе на итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана сообщалось, что с 1 июля 2023 года органы ЗАГС прекратят выдачу гербовых свидетельств гражданам.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:21
    а где ЗАГСы в Казани
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  • Анонимно 07:55
    Похоже, желающих стало совсем мало.
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