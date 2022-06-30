В МЧС Татарстана предложили продолжить профилактическую работу после гибели детей в водоемах — видео

Начальник ГУ МЧС России по Татарстану, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин предложил Минобрнауки Татарстана продолжить активную профилактическую работу среди школьников, в том числе и в детских оздоровительных и пришкольных лагерях после гибели троих детей в водоемах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Чтобы до каждой семьи дошли классные руководители! Уже есть гибель троих детей. Просьба еще раз поработать с родителями школьников, — отметил он на внеплановом заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В ряде районов Татарстана: Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Атнинском, Балтасинском, Бавлинском, Менделеевском, Тюлячинском, Кайбицком, Дрожжановском, Пестречинском, Сармановском, Сабинском, Черемшанском районах нет ни одного муниципального общедоступного пляжа, несмотря на ежегодную гибель людей при купании в необорудованных местах.

С начала года на водных объектах Татарстана погибли 17 человек — это на 45% меньше, чем в прошлом году (37 человек). С начала купального сезона в республике погибли 10 человек, что на 43% меньше, чем за прошлый купальный сезон (23 человека).

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Татьяна Леухина