Решетников назвал укрепление рубля одним из вызовов для российской экономики

Текущее укрепление рубля — один из новых вызовов для российской экономики. Это создает проблему как для экспортеров, так и для импортеров, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

— Пока ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены крайне высоки на продукты, поэтому экспортеры, конечно, жалуются, но тем не менее ситуация более или менее. Хотя, конечно, по разным направлениям экспорта разное (значение, — прим. ред.), всегда есть какие-то сферы, ниши, продукция, где цены не столь высоки и, соответственно, крепкий курс существенно влияет, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Фото: kremlin.ru

Сейчас источник крепкого курса рубля — слабый спрос в экономике.

На прошлой неделе Центробанк сообщал, что реальный эффективный курс рубля в мае 2022 года вырос на 21,6% по сравнению с апрелем. Согласно сегодняшним данным Московской биржи, курс доллара по состоянию на 14.37 достиг 56,7 рубля, а евро — 59,2 рубля.



Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее допускал, что ослабление рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года.



Татьяна Леухина