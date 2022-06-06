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Финансист рассказал, когда можно ожидать ослабления рубля

07:36, 06.06.2022
Финансист рассказал, когда можно ожидать ослабления рубля
Фото: realnoevremya.ru

Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Это будет связано с санкционным давлением. Эффект от него будет накапливаться, уверен он.

— Сдерживать рост курса доллара до 70—75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта, — заявил Тузов агентству «Прайм».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил, что во втором полугодии 2022 года укрепление рубля может прекратиться и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80. Сейчас российскую валюту поддерживают обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки и ограничения по импорту.

Татьяна Леухина
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