Правительство разрешило пересекать сухопутную границу со стороны Херсонской области

Правительство России разрешило пересекать сухопутную границу России со стороны Херсонской области Украины. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее разрешалось пересекать сухопутную границу с Абхазией, Южней Осетией, Монголией, Казахстаном, КНР, Донецкой и Луганской народными республиками, Грузией.

— Слова «и Грузию» заменить словами «Грузию и Херсонскую область Украины», — следует из документа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как ранее сообщали СМИ, с 1 июля открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Росгвардия будет обеспечивать безопасность перевозок.

С июня возобновилось движение поездов из Алматы в Казань, а также из Караганды в Омск и Самару.



Казахстан с 8 июня отменил требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы.



С 30 июня власти Финляндии открывают границу для всех туристов, включая российских, и снимают все коронавирусные ограничения на въезд в страну.



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Татьяна Леухина