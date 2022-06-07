Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы

Казахстан с завтрашнего дня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Такое решение приняли с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.

С 11 апреля Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. 30 марта Россия сняла ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. А с июня возобновится движение поездов из Алматы в Казань, а также из Караганды в Омск и Самару.



Татьяна Леухина