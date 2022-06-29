Минземимущества Татарстана избавляется от автомобильного хлама Мамадышской ЦРБ

Минземимущества Татарстана проводит два аукциона по продаже в общей сложности восьми автомобилей скорой помощи, принадлежащих Мамадышской ЦРБ. Начальная цена самого дорогого немногим превышает 150 тысяч рублей. Первый аукцион завершится 22 июля, а второй — на четыре дня позже, 26 июля.

На продажу выставили два автомобиля УАЗ-396255 с начальной ценой в 45 466 рублей и шагом аукциона в 1 800 рублей. Причины такой дешевизны кроются в плохом техническом состоянии транспорта. Так, у них течет масло из коробки передач, после короткого замыкания в машинах не работает электрооборудование, отмечается быстрая разрядка аккумулятора и другие неисправности.

Фото: приложено к документации торгов

Самым дорогим лотом оказался АСМП-22270G с начальной ценой в 154 тысячи рублей и шагом аукциона в 2,3 тысячи. Однако и здесь состояние транспорта оставляет желать лучшего. В акте технического состояния указаны коррозия салона, деформация задних дверей, неисправные замки. Из АКБ автомобиля течет электролит, коробка передач шумит при движении, задние тормозные диски также изношены.

Есть и легковые автомобили, например FIAT Doblo 223AXP1A-AM с начальной ценой в 110 тысяч рублей. Одним из самых больших недостатков лота является неисправный двигатель, который не подлежит ремонту — его придется только заменить.

В прошлом году Минземимущества объявило о продаже десяти автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили 2012 года выпуска отдавали за 1,3 млн рублей. В декабре 2020-го выставляли на торги семь автомобилей за 615 тысяч рублей. Все семь машин принадлежали челнинской станции скорой помощи. Микроавтобусы Ford произведены в 2009 и 2012 годах.



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Артем Гафаров