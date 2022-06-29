Челны в лидерах среди татарстанских городов с самыми низкими ценами на ЖКУ

Набережные Челны оказались в лидерах среди татарстанских городов с самыми низкими ценами на услуги ЖКХ, сообщил первый замглавы исполкома Илья Зуев.



Тариф на водоотведение в автограде с 1 июля составит 19,4 рубля на куб. м., что является самым низким тарифом в регионе. Самые высокие тарифы — в Елабуге (32,9 рубля), а еще в Казани (27,6 рубля).

Тариф на тепловую энергию с июля составит 1 920,5 рубля, самый дорогой — в Елабуге (2 334,3 рубля). Тариф на водоснабжение в Набережных Челнах будет составлять 25,1 руб. на куб. м — по этому показателю в республике город находится на четвертом месте.

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Маргарита Головатенко