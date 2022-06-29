Башкирская колония объявила закупку двух водных «бананов»

Башкирская колония № 7 в Мелеузе объявила тендер на закупку плавательного средства для катания по воде — двух «бананов». Цена закупки — 116,3 тысяч рублей.



Аттракционы должен быть поставлены в течении 10 дней с момента заключения контракта. «Бананы» нужны для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за колонией.

База отдыха предоставляет услуги по организации семейного отдыха, детского оздоровительного отдыха, отдыха ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, рассказывали «Коммерсанту» в пресс-службе УФСИН по Башкирии.

Фото: скриншот

Кроме аттракционов, к ним необходимо поставить насос к аттракционам.

Фото: скриншот

22 июня колония уже размещала тендер на закупку шестиместного «банана», однако после того, как на это обратили внимание СМИ, аукцион отменили.



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Татьяна Леухина