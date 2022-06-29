Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram*

Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе Instagram*. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

По состоянию на 23:23, о сбоях сообщил 231 пользователь. У большинства из них (69%) некорректно работает приложение, у 22% — проблемы со входом, у 10% — с работой сайта.

О сбоях сообщают пользователи из Франции, США и других стран. Неполадки возникли и у российских пользователей.

В Twitter сообщают, что не работают Direct, Stories, функция перевода.



Фото: скриншот

На прошлой неделе сообщалось о сбоях в работе приложения «Тинькофф». У клиентов банка были проблемы с переводами, сервисом «Тинькофф.Инвестиции».



*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



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Татьяна Леухина