Новости технологий

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения «Тинькофф»

15:33, 24.06.2022
Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения «Тинькофф»
Фото: vk.com/tinkoffbank

Пользователи банка «Тинькофф» сообщают о сбое в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Brand Analytics.

Согласно его данным, с проблемой столкнулись 48% пользователей. 42% сообщают о сбое в работе приложения, 3% не могут провести платежи.

На странице банка во «ВКонтакте» пользователи также рассказывают о возникновении неполадок с переводами, сервисом «Тинькофф.Инвестиции». Сбои фиксируются в Москве, Казани, Екатеринбурге, Берлине.

Фото: соцсети

В апреле одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России «Интеррос», основателем которой является Владимир Потанин, объявила о покупке 35% акций TCS Group у семьи Олега Тинькова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также