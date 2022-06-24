Пользователи сообщают о сбоях в работе приложения «Тинькофф»
Пользователи банка «Тинькофф» сообщают о сбое в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Brand Analytics.
Согласно его данным, с проблемой столкнулись 48% пользователей. 42% сообщают о сбое в работе приложения, 3% не могут провести платежи.
На странице банка во «ВКонтакте» пользователи также рассказывают о возникновении неполадок с переводами, сервисом «Тинькофф.Инвестиции». Сбои фиксируются в Москве, Казани, Екатеринбурге, Берлине.
В апреле одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России «Интеррос», основателем которой является Владимир Потанин, объявила о покупке 35% акций TCS Group у семьи Олега Тинькова.
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