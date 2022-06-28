В Россию эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса более 17 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

В Россию из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 17 474 человека, в том числе 2978 детей. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции эвакуировали 2 170 552 человека, из которых 343 336 — дети. Государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки — 4 322 единицы, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские военные обезвредили 38 899 взрывоопасных предметов.

По данным на 27 июня, в Россию за сутки эвакуировали свыше 25 тысяч человек, в том числе более 3,1 тысячи детей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

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Татьяна Леухина