В Россию эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса более 17 тысяч человек
В Россию из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 17 474 человека, в том числе 2978 детей. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Всего с начала специальной военной операции эвакуировали 2 170 552 человека, из которых 343 336 — дети. Государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки — 4 322 единицы, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Российские военные обезвредили 38 899 взрывоопасных предметов.
По данным на 27 июня, в Россию за сутки эвакуировали свыше 25 тысяч человек, в том числе более 3,1 тысячи детей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
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