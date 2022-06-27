В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

В Россию за сутки эвакуировали свыше 25 тысяч человек, в том числе более 3,1 тысячи детей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За все время спецоперации границу России пересекли 330 663 машины, в том числе 5 678 за прошедшие сутки. Эвакуировали в страну 2 153 078 человек, из которых 340 358 детей, пишет ТАСС.

Отряды вооруженных сил и МЧС России обезвредили почти 37 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

Фото: кадр видео Минобороны России

В минувшую пятницу в Россию эвакуировали более 27 тысяч человек с территорий ДНР, ЛНР и Украины.



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Татьяна Леухина