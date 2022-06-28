Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 10%

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает индексацию пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня. Также военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий, отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если их уволят в запас по состоянию здоровья.

Фото: duma.gov.ru

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Неработающие пенсионеры начали получать в среднем более 19 тысяч рублей.



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Татьяна Леухина