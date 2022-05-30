Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Об этом он объявил на совещании с вице-премьерами.

— Речь идет об индексации с 1 июня на десять процентов МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров, — приводит «РИА Новости» его слова.

Ожидается, что это затронет свыше 50 миллионов граждан. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неработающие пенсионеры будут получать в среднем более 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, это позволит увеличить зарплаты более четырем миллионам работников. С повышением прожиточного минимума увеличатся ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами, отметил Мишустин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10% и составит 13 919 рублей. С 1 июля также на 10% будет повышен МРОТ — до 15 тысяч. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654. Пенсии неработающих пенсионеров также проиндексируют на 10% с 1 июня. После индексации средний размер выплаты составит 19 360 рублей.



Татьяна Леухина