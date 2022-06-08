Госдума приняла закон, разрешающий самозанятым регистрировать товарный знак

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении круга правообладателей товарных знаков. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно ему, самозанятые теперь могут регистрировать товарный знак. Сейчас по Гражданскому кодексу им могут обладать только юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После вступления закона в силу иностранные граждане также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП.

Осенью прошлого года замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова назвала Татарстан среди регионов-лидеров по численности зарегистрированных самозанятых. Республика находится на четвертом месте — 221,5 тысячи.



Татьяна Леухина