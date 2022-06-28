В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола
В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
ПНЗ №8 у санатория «Казанский» зафиксировал повышенный уровень фенола. Его концентрация достигла 0,011 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр.
Предельно допустимую концентрацию формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 по ул. Болотникова. Она составляет 0,05 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 27 июня по 7 часов 28 июня.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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