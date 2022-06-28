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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола

17:50, 28.06.2022 1
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола
Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

ПНЗ №8 у санатория «Казанский» зафиксировал повышенный уровень фенола. Его концентрация достигла 0,011 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Предельно допустимую концентрацию формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 по ул. Болотникова. Она составляет 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 27 июня по 7 часов 28 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:31
    какой отравой мы дышим!
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