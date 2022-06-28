Собрание акционеров АО «ТАУ» решило не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Собрание акционеров АО «Тасма: Активы и Управление» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— В связи с получением убытка по итогам 2021г., по результатам деятельности Общества в 2021 году дивиденды не начислять и не выплачивать, — указано в сообщении компании.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка предприятия за прошлый год составила 4,6 миллиона рублей, а вот прибыль ушла в отрицательные значения. Компания понесла убытки на 16,2 миллиона. При этом чистые активы компании, по данным на 2021 год, составили 6,3 миллиона рублей, а денежный поток — 395 тысяч.

Генеральным директором предприятия с марта прошлого года является Алексей Калининский, который также возглавляет ЗАО «ИДЕЯ Телеком» и является учредителем ООО «Алекс».

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Артем Гафаров