В центре Казани встали троллейбусы — отключен ток

В центре Казани встали троллейбусы. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

В частности, троллейбусы стоят на ул. Пушкина и ул. Горького. Очевидцы сообщают о скоплении порядка восьми троллейбусов на повороте к театру им. К. Тинчурина. Встали троллейбусы и недалеко от остановки КАИ. От ул. Пушкина до парка Горького стоят 19 троллейбусов.

По словам очевидцев, на линии отключен ток. Все троллейбусы стоят уже без пассажиров, у некоторых отключено табло. Собирается пробка. На остановках много людей, которые не смогли воспользоваться этим видом транспорта.



Фото: realnoevremya.ru

Вечером в воскресенье в Казани образовались заторы на въезд в Авиастроительном и Кировском районах. Пробка длиной почти 3 км возникла в районе Сухой Реки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко