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В центре Казани встали троллейбусы — отключен ток

14:58, 28.06.2022 2
В центре Казани встали троллейбусы — отключен ток
Фото: realnoevremya.ru

В центре Казани встали троллейбусы. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

В частности, троллейбусы стоят на ул. Пушкина и ул. Горького. Очевидцы сообщают о скоплении порядка восьми троллейбусов на повороте к театру им. К. Тинчурина. Встали троллейбусы и недалеко от остановки КАИ. От ул. Пушкина до парка Горького стоят 19 троллейбусов.

По словам очевидцев, на линии отключен ток. Все троллейбусы стоят уже без пассажиров, у некоторых отключено табло. Собирается пробка. На остановках много людей, которые не смогли воспользоваться этим видом транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

Вечером в воскресенье в Казани образовались заторы на въезд в Авиастроительном и Кировском районах. Пробка длиной почти 3 км возникла в районе Сухой Реки.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:03
    туристический город. з а не уплату отключили
    позорище
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  • Анонимно 15:08
    А что вы хотите село...периферия...
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