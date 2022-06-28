В Казани эвакуировали Московский районный суд

Фото: Ирина Плотникова

Московский районный суд Казани эвакуировали. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

К зданию Московского райсуда съехались эксперты МВД. Также на месте работает кинолог с собакой.

Фото: Ирина Плотникова

На прошлой неделе в Казани эвакуировали Вахитовский районный суд. На его электронную почту пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух».

Вахитовский и другие районные суды Казани неоднократно получали сообщения о минировании. Они оказывались ложными.

Так, сообщения о минировании Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани получали в конце мая. В Вахитовском суде проходила эвакуация.



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Татьяна Демина, Ирина Плотникова