Казанские подростки за два года воссоздали точную копию боевой машины БА-64

В Казани подростки воссоздали точную копию советской боевой машины БА-64, на ее создание ушло более двух лет. Об этом сообщает мэрия города.



Работа началась в 2020 году — подростки искали чертежи и фото для воссоздания броневика. Почти все материалы ребята нашли в открытом доступе. После оцифровки чертежей началось создание первого уменьшенного макета.

22 июня экземпляр из дерева представили в натуральную величину в лагере «Молодежный». Там отдыхающие добавили последние детали в модель бронеавтомобиля. В настоящее время подростки планируют создать бронемашину БА-64 полностью в металле.

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Маргарита Головатенко