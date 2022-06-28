«Татавтодор» объявил тендер на поставку песка за 222 млн рублей

Акционерное общество «Татавтодор» объявило тендер на поставку песка и песчано-гравийных смесей для обустройства причалов в Казани и Набережных Морквашах за 222,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Поставщик обязан иметь декларации о соответствии товара техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и протоколу о радиологической безопасности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Согласно техническому заданию, в перечень поставляемых товаров входят:

песок природный;

песок обогащенный;

песчано-гравийная смесь (ПГС);

обогащенная песчано-гравийная смесь (ОПГС).

Фото: wikimapia.org. Причал в Набережных Морквашах

Отмечается, что поставляемый товар должен быть новым. Однако в случае если он окажется некачественным и его нечем заменить, стороны вправе согласовать снижение цены на поставленную партию в зависимости от степени несоответствия техническому заданию. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 15 июля, итоги подведут 19 июля.

Фото: ru.wikipedia.org. Причал в Казанском речном порту

21 июня стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку щебня и песка для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 111 млн рублей. Поставленный товар будут использовать в асфальтобетонных смесях для устройства внутреннего основания и внешнего покрытия автомобильных дорог. Работы пройдут по адресам:

Арск, ул. Вокзальная, 86а;

Кукмор, ул. Восточная, 31;

Буинский район, Адав-Тулумбаевское с/п, территория АБЗ «Татавтодор»;

Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, 42;

Лаишевский район, зона Международного аэропорта «Казань».

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 июля, итоги подведут 6 июля.



Максим Кокунин