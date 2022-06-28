С фонда развития Иннополиса требуют 5,6 млн рублей за аренду парковок

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит кассационную жалобу ООО «УК «Жилищный фонд» по иску к автономной некоммерческой организации «Фонд развития города Иннополис» о взыскании 5,6 млн рублей задолженности по оплате жилищных услуг арендатора парковок. Еще 23 июля 2018 года НО «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» заключила с упомянутым фондом договор аренды паркинга.

Согласно ему некоммерческой организации были предоставлены во временное пользование нежилые помещения паркингов и сами парковочные места. В перечне фигурировали 813 парковок у 16 домов на лице Спортивной. По условиям соглашения арендатор обязался в пятидневный срок подписать с эксплуатирующей организацией договор на жилищно-коммунальные услуги и своевременно и за свой счет вносить платежи по нему. Предполагалось, что плата будет начисляться пропорционально занимаемой площади, кроме того, будут учтены расходы на общедомовые нужды. Как было подсчитано, каждая парковка в месяц должна была обходится их пользователю в 100 рублей в месяц (с НДС).

Госжилфонд заключил договоры на управление упомянутые многоквартирными жилыми домами с УК «Жилищный фонд». Последняя оплату за парковки так и не получила и обратилась с иском в суд. Тем не менее, в начале декабря прошлого года Арбитражный суд РТ констатировал, что в спорный период между истцом и ответчиком отсутствовал прямой договор об участии арендатора в расходах по жилищно-коммунальным услугам в многоквартирном доме и на этом основании отказал управляющей компании в иске. 23 марта этого года его решение оставил без изменения Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Любовь Шебалова