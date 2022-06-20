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В Казани в 2022 году капитально отремонтируют 161 дом

11:06, 20.06.2022 1
В Казани в 2022 году капитально отремонтируют 161 дом
Фото: Максим Платонов

В Казани в 2022 году планируют капитально отремонтировать 161 дом. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В столице Татарстана в этом году планируют отремонтировать:

  • кровли в 57 домах;
  • фасады 55 домов;
  • систему отопления в 76 домах.

В двух домах заменят противопожарную защиту. Еще в пяти домах обновят газовые сети и установят датчики обнаружения природного и угарного газа с автоматическим клапаном, прекращающим подачу газа.

Также планируется отремонтировать 37 малоэтажных домов, в которых взносы жителей не покрывают расходы на капремонт.

    Сезонные виды работ — ремонт фасада, кровли и центрального отопления — завершат к 15 августа. Все работы по капремонту должны закончиться к 30 сентября.

    Фото: realnoevremya.ru (архив)

    Мэр Казани Ильсур Метшин поручил держать вопрос на строгом контроле: «В каждом доме живут наши люди, и я прошу своевременно реагировать на их обращения».

    В конце мая стало известно, что в 2022 году в Набережных Челнах проведут ремонт 129 многоквартирных домов по программе капитального ремонта. Всего строителям предстоит выполнить 306 видов работ на общую сумму 1,3 млрд рублей.

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    Маргарита Головатенко
    НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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    • Анонимно 20 июн
      Отличная новость для жителей старых домов!
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