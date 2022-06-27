В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра, града и ливней

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающих ливней, града и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу синоптиков, сегодня с 14 до 22 часов в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидаются шквалистые усиления ветра до 25—27 м/с. Также ожидаются грозы, ливни и град.

Фото: 16.mchs.gov.ru

По данным Гидрометцентра Татарстана, максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +24 до +29 градусов. В Казани ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +19 до +23 градусов.



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Татьяна Демина