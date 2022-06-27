Посадившего ребенка за руль челнинца оштрафовали — материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних

Фото: прокуратура Татарстана

Жителя Набережных Челнов, посадившего ребенка за руль к себе на колени, оштрафовали, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Водитель Lada ехал по дороге, нарушая ПДД. На его коленях за рулем находился ребенок. Кроме того, челнинец не пристегнулся ремнем безопасности, указывали в ГИБДД по Татарстану. По поручению прокуратуры была организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Челнинца по итогам проверки привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По первой статье его оштрафовали на 3 тысячи рублей, по второй — на 1 тысячу рублей. Постановления не вступили в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении автомобилиста также составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

23 июня материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Центрального района Челнов для принятия решения. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

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Маргарита Головатенко