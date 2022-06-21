В Челнах автомобилист посадил за руль ребенка — прокуратура поручила организовать проверку

Фото: прокуратуры Татарстана

29-летний житель Набережных Челнов посадил за руль ребенка и разъезжал по дорогам. По поручению прокуратуры организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На челнинца уже составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По первой статье ему грозит 3 тысячи рублей штрафа, по второй — 1 тысяча рублей штрафа.

Напомним, Госавтоинспекция рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Перевозить детей до семи лет на заднем пассажирском сиденье необходимо в специальном детском удерживающем устройстве, которое соответствует весу и росту ребенка.



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Татьяна Демина