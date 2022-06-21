Челнинца, посадившего ребенка за руль автомобиля, привлекли к ответственности

29-летнего жителя Набережных Челнов привлекли к административной ответственности — он посадил за руль к себе на колени ребенка и разъезжал по улицам города. Об этом сообщает ГИБДД по Татарстану.



Ведомство отреагировало на видео, опубликованное в социальных сетях 20 июня. Водитель Lada ехал по дороге, нарушая ПДД. На его коленях за рулем находился ребенок. Кроме того, челнинец не пристегнулся ремнем безопасности.

В ГИБДД Татарстана напомнили, что детские удерживающие устройства — самый эффективный способ предотвратить детский травматизм и смертельные исходы в случае ДТП, и призвали к осторожности и внимательности на дорогах.

После инцидента по поручению прокуратуры организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. На челнинца составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По первой статье ему грозит 3 тысячи рублей штрафа, по второй — 1 тысяча рублей штрафа.

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Маргарита Головатенко