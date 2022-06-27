В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления семьи угарным газом

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления угарным газом трех человек, в том числе двоих детей, сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, вечером 26 июня в полицию обратился 37-летний казанец. Он сообщил, что в его квартире в Авиастроительном районе города по ул. Беломорской, 35а ему, его супруге и двоим детям 14 и 16 лет стало плохо, дети потеряли сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи констатировали отравление угарным газом у женщины и детей, их госпитализировали.

СК устанавливает все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Казани также организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.



С 1 января по 26 июня в Татарстане зарегистрированы 26 случаев отравления угарным газом. Четыре человека погибли, еще 55, в том числе 20 детей, пострадали.

Так, в конце мая угарным газом отравились четыре человека. Инцидент произошел на улице Чапаева, 25. Среди пострадавших были дети.

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Маргарита Головатенко