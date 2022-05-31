В Казани угарным газом отравились четыре человека — среди пострадавших есть дети

Накануне вечером в Казани по адресу: улица Чапаева, 25 в результате отравления пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительной информации, отец и трое детей — девушка 2004 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2017 года рождения отравились угарным газом. Старшую дочь госпитализировали в Городскую клиническую больницу №7, детей — в ДРКБ. Отец от госпитализации отказался.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая в Казани госпитализировали двух парней после отравления угарным газом в квартире. Инцидент произошел в доме по улице Пушкина в Вахитовском районе города. Пострадавшие мужчины 1997 и 1999 годов рождения были госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Дарья Акимова